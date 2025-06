Obiettivi, anche il Torino mette nel mirino Anjorin. E un altro giocatore dell'Empoli

In casa Torino sta maturando una doppia idea di mercato che porta direttamente all'Empoli. Secondo quanto appreso da TMW ai granata piacciono i profili del centrocampista inglese Faustino Anjorin (23 anni), di recente anche accostato alla Fiorentina, e del laterale di piede mancino Giuseppe Pezzella (27). A seguito della caduta in cadetteria dei toscani in maglia azzurra, il doppio affare potrebbe pure essere immaginato entro cifre tutt'altro che irraggiungibili.