Nonostante l'arrivo di un altro centravanti in viola, le ultime ore di calciomercato (chiude domani alle 20) non dovrebbero far registrare novità per M'Bala Nzola. Secondo TMW infatti aumentano le chance di una permanenza a Firenze dell'angolano che dunque si giocherà le sue chance con Belotti e Beltran.