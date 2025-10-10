Social

Il curioso soprannome di De Gea per Lezzerini: "Fratellino"
Eletto miglior giocatore del mese di settembre della Fiorentina, David De Gea prova a smorzare un po' gli animi anche nello spogliatoio attraverso i social. Lo fa ripubblicando due foto messe dal terzo portiere Luca Lezzerini e aggiungendoci quello che evidentemente è il soprannome scelto dall'estremo difensore spagnolo per il compagno. "Fratellino" con un cuore viola, ha scritto De Gea sul proprio account Instagram.