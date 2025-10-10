Calafiori: "Non immagino l'Italia fuori dal Mondiale. Dobbiamo sentire di più il pericolo"

Non solo Gennaro Gattuso, alla vigilia della gara di qualificazione al prossimo Mondiale ha parlato anche il difensore dell'Italia e dell'Arsenal, Riccardo Calafiori. Queste le sue parole a Sky Sport: "Stiamo lavorando bene, con tanta intensità e devo dire che non me lo aspettavo. Spero che questa cosa ci possa aiutare tanto, anche perché a livello internazionale sono tutte un po' rognose le squadre da questo punto di vista.

Rispetto alla gara contro Israele dobbiamo riconoscere un po' di più le situazioni di pericolo e questo vale anche per me, mi ci metto dentro". Calafiori ha poi chiarito perché secondo lui l'Italia non può non andare ai Mondiali: "Perché siamo l'Italia. Non riesco a vedere l'Italia fuori dai Mondiali, mi è dispiaciuto le ultime due volte che siamo finiti fuori, cercheremo di fare tutto possibile".