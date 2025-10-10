Calafiori: "Non immagino l'Italia fuori dal Mondiale. Dobbiamo sentire di più il pericolo"

Oggi alle 22:00News
di Redazione FV

Non solo Gennaro Gattuso, alla vigilia della gara di qualificazione al prossimo Mondiale ha parlato anche il difensore dell'Italia e dell'Arsenal, Riccardo Calafiori. Queste le sue parole a Sky Sport: "Stiamo lavorando bene, con tanta intensità e devo dire che non me lo aspettavo. Spero che questa cosa ci possa aiutare tanto, anche perché a livello internazionale sono tutte un po' rognose le squadre da questo punto di vista.

Rispetto alla gara contro Israele dobbiamo riconoscere un po' di più le situazioni di pericolo e questo vale anche per me, mi ci metto dentro". Calafiori ha poi chiarito perché secondo lui l'Italia non può non andare ai Mondiali: "Perché siamo l'Italia. Non riesco a vedere l'Italia fuori dai Mondiali, mi è dispiaciuto le ultime due volte che siamo finiti fuori, cercheremo di fare tutto possibile".