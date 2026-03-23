FirenzeViola Tre giorni di pausa per la Fiorentina: ecco il programma degli allenamenti

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Dopo il pari contro l'Inter, 1-1 ieri sera al Franchi, è arrivato il 'rompete le righe': la Fiorentina si ferma per tre giorni, da oggi a mercoledì compreso. Gli allenamenti per la squadra di Paolo Vanoli riprenderanno quindi da giovedì, a dieci giorni dalla sfida di campionato contro il Verona in programma sabato 4 aprile.

Giovedì Vanoli riprenderà quindi gli allenamenti con un gruppo più o meno al completo: i big che mancheranno saranno soltanto Pietro Comuzzo e Cher Ndour (impiegati in Under21), Moise Kean (Nazionale maggiore) e Marin Pongracic (Croazia), mentre saranno assenti anche Luis Balbo (convocato dal Venezuela) ed Eman Kospo (chiamato dalla Bosnia Under21).

