Ciccio Graziani sul rigore non concesso all'Inter: "Al VAR facevano altro"

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Durissimo attacco da parte di Francesco Graziani all'arbitraggio di Fiorentina-Inter in diretta sulla Rai, in particolare sull'episodio del presunto tocco di mano di Pongracic: "Questo è un episodio che, non avendolo analizzato, fa venire dei dubbi sul fatto che in Sala VAR siano così attenti. Hanno 5-6 monitor, ma evidentemente stavano facendo altro. Questo meritava almeno una review… Al contrario la Fiorentina lo avrebbe voluto il calcio di rigore, ma molto probabilmente l'Inter si lamenterà ancora di più. C'è da pensare che non l'abbiano visto, sennò lo richiamavano...".