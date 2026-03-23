Dagli inviati Capparella: "Mi sarebbe piaciuto vincere quando Rocco Commisso era ancora tra noi"

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La Fiorentina torna a vincere il torneo di Viareggio dopo 34 anni. Lo fa con l'Under 18 guidata da mister Marco Capparella, che al termine della finale (4-1 contro i croati del Rijeka) ha parlato così del trionfo viola: "Sono strafelice per i ragazzi. Sarei stato più contento se l'avessimo vinto l'anno scorso, col Presidente Rocco Commisso in vita. Ci è anche venuto a vedere lo scorso anno. Oggi non c'era ma era comunque con noi.

Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi ho visto tanta stanchezza. E alla fine, quando loro sembravano andare più forte di noi, hanno tirato fuori un'energia non so dove. Siamo stracontenti di aver portato questa coppa a Firenze dopo tanto tempo. Che sia la prima di tante, me lo auguro perché Rocco ha formato una famiglia importante.

Ci ha dato una grande mano anche qualche Under-17 e alcuni della Primavera. Faccio i complimenti a tutti, alcuni ragazzi hanno accettato di rimanere fuori vedendo alcuni giocatori più piccoli in campo. Questa vittoria è di tutti, della famiglia Fiorentina. Mi auguro arrivino tutti in prima squadra, poi rimane ancora tutto molto complicato. Su Federico Croci dico che sono contentissimo per lui. Gli dico sempre che si deve divertire e star sereno, coi piedi per terra. Deve migliorare ancora tante situazioni, qualche lacuna che hanno tutti, perfezionarsi a livello tecnico, poi può diventare un giocatore di alto livello. Quest'anno è stato un torneo molto più fisico, abbiamo incontrato squadre più preparate di noi a livello atletico".