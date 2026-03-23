Bonanni: "Il rigore per l'Inter ci poteva stare. Ma la Fiorentina ha qualità"

vedi letture

Massimo Bonanni ha commentato i temi del giorno nel corso del suo intervento a Tmw Radio. Tra questi anche il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina maturato al Franchi: "Io non credo che si debba essere così allarmisti. Qualcuno pensava che l'Inter potesse far della Fiorentina un sol boccone, ma i viola a bocce ferme non erano considerati da bassa classifica. La Fiorentina negli undici ha qualità, si è solo trascinata delle difficoltà per tutto l'arco della stagione, anche se ad ora sta ritrovando un'identità. Un pareggio al Franchi poteva starci per l'Inter, non vedo riaperto il campionato".

C'era il rigore sul fallo di mano di Pongracic? "Era un rigore che ci poteva stare, ne ho visti assegnare di peggio sinceramente".

Nel complesso che risposte sta dando la Fiorentina nelle ultime settimane? "La Fiorentina ha dato una risposta importante. A Natale quando è arrivato Vanoli si parlava di tante statistiche negative, ma sono sempre stato del parere che la squadra si sarebbe salvata".