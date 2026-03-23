Stefano Lombardi: "La Fiorentina può far bene, lotta salvezza tra le altre due"

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Stefano Lombardi, operatore di mercato, ha parlato a TMW di Fiorentina-Inter: "Nel primo tempo ho visto una buona Inter. Poi è venuta fuori la Fiorentina".

Campionato riaperto?

"Non penso. L’Inter è una squadra completa. Finirà con i nerazzurri campioni d’Italia".

Milan o Napoli per il secondo posto?

"Vedo più il Milan".

La Fiorentina ha ottenuto un punto importante.

"Se riparte dal secondo tempo di oggi può ottenere ottimi risultati da qui alla fine".

Chi la spunterà per la salvezza?

"Sarà un testa a testa tra Cremonese e Lecce".