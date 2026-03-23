La Fiorentina U18 vince il torneo di Viareggio. E arriva il messaggio del presidente
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La Fiorentina torna a vincere il torneo di Viareggio dopo 34 anni. Lo fa con l'Under 18 guidata da mister Marco Capparella che allo Stadio Dei Pini ha battuto per 4-1 i croati del Rijeka, salendo così a nove coppe 'Carnevale' vinte. A fine partita, fa sapere il club viola, è arrivato anche un messaggio speciale: ‘’Mi congratulo con tutti ragazzi e con tutto lo staff del settore giovanile dal Direttore Angeloni a tutti quelli che quotidianamente lavorano al Rocco B. Commisso Viola Park e che sono gli artefici di questo risultato di prestigio" queste le parole del Presidente Giuseppe B. Commisso.
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