Live Fiorentina U18-Rijeka 4-1, i viola tornano a vincere la Viareggio Cup: segui la diretta testuale della finale della Viareggio Cup

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FINISCE QUI! LA FIORENTINA VINCE LA SUA NONA VIAREGGIO CUP! L'Under 18 di Capparella rompe un digiuno lungo più di 30 anni (l'ultimo trionfo viola allo stadio dei Pini è datato 1992). Grande festa a Viareggio!

120' - Rigore magistrale e glaciale del centrocampista viola. Con la fascia di capitano al braccio, Cianciulli batte un rigore perfetto, col quale si conclude il match!

119'- CIANCIULLI CHIUDE IL CONTO! Mancino incrociato, portiere spiazzato!

118' - Clarizia si conquista il rigore del possibile 4-1! Il numero nove sprinta e si fa affossare in area, poi si lamenta perché avrebbe voluto battere lui il penalty, affidato però a capitan Cianciulli.



115' - Fiorentina in controllo, il Rijeka sembra abbia issato bandiera bianca.

110' - Fiorentina ad appena dieci minuti dalla vittoria del torneo...

106' - Si riparte! Comincia il secondo tempo supplementare!

105' - FINISCE IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE. VIOLA SUL DOPPIO VANTAGGIO, 3-1 allo stadio dei Pini.

101' - Ancora Croci, sempre Croci, dopo la rete dell'1-0 e l'assist per il 2-1, il numero 29 schizza in profondità su un pallone che sembra perso, un compagno (in fuorigioco) la fa sfilare e il difensore rallenta, non accorgendosi dell'arrivo del classe 2010, che anticipa lui e l'uscita del portiere, saltandolo e depositando in rete a porta vuota da posizione decentrata.

100' - ANCORA CROCI! DOPPIETTA DEL NUMERO 29, LA FIORENTINA IPOTECA IL TROFEO!

93' - Calcio piazzato dalla destra battuto a uscire, la difesa del Rijeka fa una pessima figura e sottomisura spunta Mataran,che spinge la palla in rete di testa punendo l'uscita a vuoto di Berzic! 1-0 al 93'!

92' pts - FIORENTINA DI NUOVO AVANTI AL 2' DEL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE! A SEGNO MATARAN!



INIZIANO I TEMPI SUPPLEMENTARI!

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93' - Niente da fare, Fiorentina 1, Rijeka 1. Si va ai tempi supplementari!

89' - Tre minuti di recupero. Si giocherà fino al 93'.

84' - Fiorentina stanca, Rijeka in controllo. Se non si sbloccherà entro il giro di pochi minuti, la finale andrà ai supplementari.

78' - TRAVERSA PIENA DEL RIJEKA! In campo aperto Petek fallisce un'azione clamorosa e grazia la Fiorentina.

75' - Samateh, dalla sinistra, è un'autentica spina del fianco per i viola: il numero undici del Rijeka ne ha più di tutti e si porta a spasso sempre più di un giocatore.

70' - La Fiorentina ha accusato il gol del pareggio. La squadra di Capparella pare stanca e sta subendo la spinta del Rijeka.

64' - L'1-1 porta la firma di Grulovic: il numero nove del Rijeka sfrutta un break in velocità di Samateh, che strappa e si porta a spasso la difesa viola, per poi entrare in area e servire l'attaccante ospite, Grulovic di prima batte Dolfi e fa 1-1.

63' - PAREGGIO RIJEKA! I croati colpiscono in contropiede con Grulovic

58' - Fiorentina che sembra in controllo del match e attacca alla ricerca del 2-0.

55' - Ammonizione per Beldenti: il numero dieci della Fiorentina trattiene un avversario in mezzo al campo, il giallo è automatico.

51' - Ci provano i croati con una conclusione da lontano, nessun problema per Dolfi in presa bassa.

48' - Ancora Croci lanciato in porta, ma l'arbitro ferma tutto per un fuorigioco quantomeno dubbio.

46' st - Comincia la ripresa! Fiorentina in vantaggio per 1-0!

--- INTERVALLO ---

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Fiorentina, decide per ora una rete di Croci.

40' - Colpo di testa di Boskovic su cross da punizione, palla mandata fuori.

38' - Giallo per Serifi dopo un contatto a palla lontana.

37' - Buona copertura difensiva di Boskovic, fin qui praticamente perfetto.

35' - Palo clamoroso di Bianchini! Conclusione a botta sicura del numero 18 viola che però trova solo il legno. Occasione enorme per i viola che sarebbero potuti andare sul doppio vantaggio.

34' - Fiorentina sempre in controllo con Dolfi che fin qui si è limitato a qualche semplice raccolta del pallone. Nessuna vera occasione per il Rijeka.

28' - Fiorentina messa bene in campo ma fase di gioco in cui si sta molto a centrocampo. Un po' calato il ritmo viola dopo l'ottimo inizio.

23' - Prova a reagire il Rijeka con la Fiorentina che ora si è abbassata però sta contenendo bene gli attacchi croati.

18' - La Fiorentina la sblocca! Grande azione dei viola conclusa da Croci che con il destro trova l'angolino basso e porta la Fiorentina meritatamente in vantaggio 1-0.

16' - Ancora pericolosissima la Fiorentina con Bianchini che conclude due volte da distanza ravvicinata ma viene murato. Beldenti poi spara fuori con il mancino.

13' - Annullato un gol alla Fiorentina! Stava festeggiando la panchina viola e in particolare Giusto che aveva messo in rete un cross su punizione. Ma la posizione di offside era evidente.

12' - Primo tiro interessante della Fiorentina con Beldenti che calcia con il mancino dal limite sugli sviluppi di un corner: palla fuori non di molto.

7' - Ci prova Croci ma para facilmente il portiere avversario Brzic.

5' - Ancora nessuna occasione per le due squadre che sono partite un po' contratte, in particolare i viola che ancora non sono riusciti a trovare trame offensive degne di nota.

2' - Subito pericoloso il Rijeka con Boskovic che in scivolata evita il peggio e chiude in corner. Dal calcio d'angolo poi nulla di fatto, allontana la difesa viola.

0' - Si parte! Primo pallone giocato dalla Fiorentina in completo viola. Rijeka in bianco.

La Fiorentina Under 18 scende in campo per la finale della Viareggio Cup contro il Rijeka. L'obiettivo dei ragazzi di Capparella è riportare il trofeo a Firenze dopo 34 anni, quando nel 1992 i viola si imposero contro la Roma. Oggi la competizione ha perso un po' dell'appeal del passato ma sarebbe una grande soddisfazione tornare a vincerla dopo che già diverse volte la Fiorentina è arrivata in finale senza portare a casa il trofeo. Firenzeviola.it vi racconterà tutte le emozioni della sfida. Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-1-2): Dolfi; Colaciuri, Giusto, Bianchini, Boskovic; Beldenti, Cianciulli, Mataran; Perrotti; Pietropaolo, Croci. A disp.: Pinzani, Magalotti, Durante, Fattori, Niang, Morazzini, Clarizia, Angeloni, Ikenna, Melani, Guidorizzi. Allenatore: Marco Capparella.

RIJEKA: Brzic; Vesligaj, Peteh, Tomic, Kitin, Skalamera, Serifi, Grulovic, Samateh, Jaiteh, Beviakva. A disp: Udovicic, Miskulin, Markovic, Simunic, Budanovic, Bogovic. Allenatore: Gajzler.