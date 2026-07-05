Moise Kean pubblica il suo nuovo singolo da cantante: "Nato in questa shit"

Moise Kean pubblica il suo nuovo singolo da cantante: "Nato in questa shit"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:30News
di Redazione FV

Moise Kean lancia un nuovo singolo con il consueto pseudonimo di KMB. Si tratta di "Nato in questa shit", pezzo pubblicato con video annesso su Youtube dall'attaccante della Fiorentina e della Nazionale che tra soldi, donne e i palazzi di Milano si diverte sulle note rap.

Dopo il disco "Chosen", una nuova avventura discografica per Kean che ha sfruttato queste vacanze e lo stop alla stagione per pubblicare la sua canzone. 