Moise Kean pubblica il suo nuovo singolo da cantante: "Nato in questa shit"
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Moise Kean lancia un nuovo singolo con il consueto pseudonimo di KMB. Si tratta di "Nato in questa shit", pezzo pubblicato con video annesso su Youtube dall'attaccante della Fiorentina e della Nazionale che tra soldi, donne e i palazzi di Milano si diverte sulle note rap.
Dopo il disco "Chosen", una nuova avventura discografica per Kean che ha sfruttato queste vacanze e lo stop alla stagione per pubblicare la sua canzone.
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