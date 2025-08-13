Non solo Fiorentina e Bologna: anche il Genoa su Nicolussi Caviglia

Non solo Fiorentina e Bologna: anche il Genoa su Nicolussi CavigliaFirenzeViola.it
Ieri alle 21:40News
di Redazione FV

Nel fare il punto sul centrocampo del Genoa il Secolo XIX cita anche due nomi accostati alla Fiorentina. Uno è quello dell'ex obiettivo Morten Frendrup, su cui c'è già da tempo l'interesse dell'Inter (il Grifone lo valuta 25 milioni). L'altro è quello di Hans Nicolussi Caviglia. In caso di partenza di Frendrup il Genoa potrebbe bussare al Venezia, che valuta Nicolussi Caviglia 8-10 milioni. Sul calciatore, lo ricordiamo, c'è da tempo l'interesse della Fiorentina, oltre che a quello del Bologna.