Daniele Garbo: "Sarri tentato dalla Viola. Difficile accetti un progetto solo giovani"

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Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto a TMW per parlare del futuro dell'attuale tecnico della Lazio Maurizio Sarri: "Se la Fiorentina si facesse avanti credo lui sarebbe molto tentato, ma è evidente come molto dipenda dal programma gli verrebbe proposto, in viola o con l'Atalanta. Se la Viola gli proponesse un progetto solo di giovani non so se accetterebbe, mentre se invece ci fosse un piano molto ambizioso le cose sarebbero diverse".