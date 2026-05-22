Anche la Fiorentina segue Provedel. Sportitalia: "Solo se partisse De Gea"

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C'è anche la Fiorentina sulle tracce di Ivan Provedel. Questa la notizia rilanciata in questi minuti da Sportitalia, che aggiunge come l'estremo difensore della Lazio lascerà la Capitale in estate, avendo solo un altro anno di contratto coi biancocelesti. Per l'emittente, il portiere ex Spezia piace molto all'Atalanta, dove seguirebbe volentieri Sarri che sembra ormai molto vicino, qualora venisse ceduto Carnesecchi.

Provedel è la prima scelta anche di Sartori e del Bologna (sondato anche Falcone del Lecce), aggiunge Sportitalia. Pure l'Inter l'ha sondato, ma la possibile-probabile promozione di Martinez porterà il portiere a fare alcune riflessioni. Anche la Fiorentina ha mostrato interesse, ma tutto è legato a un’eventuale partenza di De Gea, al momento la situazione è in stand-by.