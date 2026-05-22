La Sampdoria guarda in casa Viola: primo contatto con Galloppa
La Sampdoria guarda in casa viola per la panchina della prossima stagione: prima contatti per Daniele Galloppa. Come riporta Gianluca Di Marzo, per l'allenatore della Fiorentina Primavera ma anche della prima squadra nella sfida in Conference contro il Mainz, la società blucerchiata avrebbe avviato una prima serie di colloqui conoscitivi per decidere colui che siederà in panchina per la prossima stagione. Per Galloppa si tratterebbe di un salto importante nonostante molto dipenderà dalla futura struttura dell'area sportiva blucerchiata.
Molto infatti dipenderà dalla partenza o meno di Andrea Mancini, attuale direttore sportivo. Novità che, in questo senso, dovrebbero arrivare nel corso della prossima settimana, con la definizione dell'area tecnica e, successivamente, dell'allenatore.
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