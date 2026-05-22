Italiano sul Bologna Primavera: "Gli auguro di vincere anche con la Viola"

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L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter: “Queste cose mi dispiacciono. Essere tutti uniti e creare una testuggine contro gli avversari è fondamentale. Credo in un'unione tra stadio, ambiente, tifosi, società e giocatori. In alcuni momenti siamo riusciti a mettere a posto le cose, in altre non abbiamo trovato la quadra, ma abbiamo sempre onorato e sudato la maglia. Se abbiamo sbagliato lo abbiamo sempre fatto in buona fede. Mi è dispiaciuto quando sono state strumentalizzate le mie dichiarazioni dopo la Juventus. Vedere il giorno dopo titoli in cui dicevo che il campionato fosse finito mi ha portato a dovermi giustificare con chiunque. Se la gente ha capito male ora sto dando la spiegazione e penso che questo finale di stagione lo stia dimostrando. Sono l'ultima persona che molla prima ancora che la matematica dia la certezza".

Che ne pensa del cammino che sta facendo la Primavera del Bologna?

“Ieri ho visto la partita. Serviva un solo risultato su tre per raggiungere la semifinale e loro ci hanno creduto fino alla fine. Sono contento perché quando al rientro dalle trasferte organizzavamo delle amichevoli con i ragazzi della Primavera penso che quegli allenamenti abbiano dato molto ai singoli. Gli auguro nella prossima partita di fare altrettanto con la Fiorentina. Ci sono molti giocatori interessanti e sono contento per la società. Vedremo come andrà a finire".