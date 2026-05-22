Ufficiale C'è l'annuncio, Guardiola lascia il Manchester City. Maresca in pole per sostituirlo

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Era ormai noto da settimane, la notizia era trapelata da più parti ma da oggi è anche ufficiale: Pep Guardiola lascia il Manchester City. Lo ha annunciato la stessa società inglese, chiudendo l'epopea del tecnico catalano dieci anni dopo il suo arrivo, facendo nel frattempo incetta di trofei. Questo l'annuncio dei Citizens, che ora comunicheranno il successore dello spagnolo con Enzo Maresca grande favorito, essendo stato anche vice dello stesso Guardiola proprio a Manchester:

"Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi dieci anni alla guida della squadra, e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club.

Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di Ambasciatore Globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifici".