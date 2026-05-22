Annunciati gli MVP di Serie A: da Dimarco a Nico Paz, tutti i premiati

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I canali ufficiali della Lega Calcio Serie A hanno annunciato i calciatori MVP e il premio come miglior allenatore del campionato 2025/26, che hanno stabilito i premi per il miglior portiere, difensore, centrocampista, giocatore under23, attaccante e giocatore della stagione.

Gli MVP della stagione sono stati: come miglior portiere Mile Svilar della Roma, come miglior difensore Marco Palestra del Cagliari, come miglior centrocampista Nico Paz del Como, come miglior attaccante Lautaro Martinez dell'Inter, come miglior Under 23 Kenan Yildiz della Juventus e come miglior calciatore della stagione Federico Dimarco dell'Inter; mentre il premio come miglior allenatore al rumeno Cristian Chivu dell'Inter, dopo la vittoria dello Scudetto e dellla Coppa Italia.