Il gol di Kean non basta all’Italia. Terzo mondiale senza azzurri, una vergogna. Ora Moise salvi la Viola. Grosso, favorito per il dopo Vanoli, non mi convince. Per il futuro via Gud e Pongracic

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Una vergogna. Per la terza volta l’Italia non parteciperà ai Mondiali. Il gol di Kean non è bastato agli azzurri costretti in dieci dalla fine del primo tempo. Il calcio italiano tocca il fondo. Se avesse un po' di dignità il primo che dovrebbe dimettersi è il presidente della Federazione. Che invece, vedrete, non se ne andrà. Serve una rivoluzione totale di uomini e di idee. Mi auguro che il ministro dello Sport Abodi intervenga. Mi auguro che si torni a investire sul nostro talento.

Moise salvi la Viola

Ritroveremo un Kean triste. In forma ma triste. Spero che la delusione azzurra sia una molla in più per disputare un grande finale di stagione. Aiutando la Fiorentina a salvarsi e magari a vincere la Conference. Kean sarà uno dei pilastri del futuro azzurro. E con lui spero anzi pretendo di vedere anche Fagioli. Uno con la sua classe deve stare in Nazionale. Sarà un’estate bollente per i dirigenti della nostra federazione.

Scelte future

Sarà un’estate bollente anche per Paratici. Lo scenario migliore per il nuovo Direttore viola sarebbe salvezza, vittoria in Conference e sbarco in Europa League con tanti soldini che arriverebbero dall’Uefa. Ma c’è anche il rischio di restare nel massimo campionato e di finire fuori dalle Coppe. Calcolando il disastro della campagna acquisti estivi e i trenta milioni investiti in maniera discutibile nell’ultimo mercato invernale non credo che Paratici potrebbe navigare nell’oro. Anzi la sua prima sfida potrebbe essere quella di far quadrare i conti. Ci sono scelte delicate da fare. Un esempio? Riscattare Solomon (dieci milioni) e vendere Gud o rispedire al Tottenham l’israeliano e sperare nell’esplosione dell’ex Genoa. Io non avrei dubbi. Avanti con Solomon cercando di recuperare almeno venti milioni dall’enigmatico islandese. E ancora. Io darei ancora un anno di fiducia a talenti che non hanno convinto come Fazzini e Fortini. Questa è stata una stagione folle. Non boccerei giovani di prospettiva. Lo stesso vale anche per Comuzzo. In difesa terrei lui e Ranieri. Un leader anche senza la fascia e troverei un compratore per Pongracic. Sinceramente rispedirei alla Juve anche Rugani ma Paratici è troppo legato a questo giocatore. Costa due lire può anche essere utile come riserva di esperienza. Ma poi serviranno i titolari veri.

De Gea e Grosso

Terrei ancora un anno De Gea per consentire al gioiello Martinelli di completare il suo percorso di crescita alla Samp e terrei anche Piccoli che forse ho bocciato troppo frettolosamente. Poi mi aspetto tre colpi di livello assoluto. Tre titolarissimi. E stavolta con Paratici alla guida non riesco a immaginare niente di “normale”. Resta il capitolo allenatori. Al momento il favorito sembra Grosso. Lo dico subito, una scelta che non mi accende. Paratici è proprio convinto che Grosso sarebbe meglio di Vanoli?

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