Fiorentina-Napoli: pronostico, quote e la cura Vanoli alla prova del Napoli

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Pronostico Fiorentina - Napoli: analisi del match del Franchi, probabili formazioni, ultime notizie e confronto fra le quote dei principali operatori.

Domenica 20 settembre, ore 12:30, il Franchi apre il programma della quinta giornata. Fiorentina - Napoli mette di fronte i viola rinati dopo il ritorno di Paolo Vanoli e un Napoli che con il Bologna ha interrotto una serie nera. Tre punti contro sei: la classifica dice poco, il contesto molto di più.

Pronostico Fiorentina Napoli: Gol/Gol + Over 2.5 Goldbet 2.25 INFO Lottomatica 2.25 INFO Snai 2.30 INFO

Quote soggette a variazione. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per saperne di più.

Probabili marcatori

Il nome che ci intriga più di tutti è quello di Mateo Pellegrino, il quale ha timbrato sia a Venezia sia nel derby di Coppa Italia col Pisa: un centravanti che vive di rimbalzi e seconde palle, merce abbondante quando il Napoli alza la linea. Su di lui esiste anche il mercato "marcatore nel secondo tempo", che a nostro avviso racconta meglio la dinamica della gara rispetto al classico primo marcatore.

Franco Mastantuono, dopo la tripletta del Penzo, resta l'uomo dei piazzati. Fra gli ospiti Højlund ha la lavagna più bassa, però il vero indiziato per noi è De Bruyne, spostato più vicino all'area: il suo "over 0.5 tiri in porta" viaggia a quote basse ma tutt'altro che scontate nei numeri.

Ultime notizie Fiorentina - Napoli

Le formazioni Fiorentina - Napoli raccontano due emergenze diverse. Vanoli, tornato in panchina il 7 settembre al posto di Fabio Grosso, ha ruotato mezza squadra col Pisa proprio per arrivare integro a questa sfida: De Gea fra i pali, Fagioli davanti alla difesa, Atta e Ndour in mezzo, Njie e Mastantuono sugli esterni. Parisi è ai box, Dodò fuori dal progetto dopo il mancato rinnovo.

Il Napoli conta ancora i feriti: McTominay è atteso non prima di ottobre, Anguissa lavora a parte dopo la ricaduta della vigilia col Bologna, mentre Buongiorno, Marianucci, Meret e Alisson Santos completano una lista pesante. Lobotka e Gilmour reggono il centrocampo. Non è un dettaglio: Allegri stesso ha indicato Bologna e Firenze come i due ostacoli più duri prima della lunga sosta, con nove partite in ventisette giorni all'orizzonte.

Analisi partita

Le quote Fiorentina - Napoli fotografano un equilibrio maggiore di quanto suggerisca il nome degli ospiti: il 2 si aggira su 2.20, il pareggio su 3.40, l'1 su 3.25. Sui gol la lavagna è quasi spaccata, Under 2.5 a 1.80 contro Over 2.5 a 1.90, e il Gol/Gol secco resta nella fascia 1.72-1.75.

Proprio per questo riteniamo più interessante incrociare i due esiti. Le quattro gare della Fiorentina hanno prodotto sedici reti complessive, con almeno due gol al passivo in ogni giornata; il Napoli ha segnato sempre, pur senza brillare. La combo Gol/Gol + Over 2.5, che raddoppia largamente la posta, ci pare un compromesso più sensato del semplice Over.

Chi cerca qualcosa di ancora più ruvido può guardare al Multigol 3-4, il quale esclude lo 0-0, l'1-0 e quell'1-1 che i bookmaker indicano come risultato esatto più probabile a 6.00. Oppure al Primo Tempo/Finale X-2, bancato a 5.60: incrocia un Napoli che parte contratto in trasferta e una Fiorentina che al Franchi ha già perso entrambe le gare stagionali, 0-3 col Frosinone e 1-2 col Torino. Probabilmente vedremo una gara in cui il gol arriva dopo l'intervallo, con Vanoli disposto a scoprirsi appena il risultato lo imporrà.

Contenuto a carattere informativo e di analisi sportiva. Il gioco è riservato ai maggiori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Per informazioni e supporto: Telefono Verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo dell'Istituto Superiore di Sanità, 800 558 822 (gratuito e anonimo).