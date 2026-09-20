La Juventus valuta un clamoroso ritorno di Neto dopo l'infortunio di Grabara

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Tuttosport parla della situazione portieri in casa Juventus dopo il grave infortunio a Grabara. Vicario sarò ancora il titolare, alle sue spalle Carlo Pinsoglio, promosso nei panni di vice. Il club bianconero sta valutando anche possibili idee dal mercato svincolati e tra queste spicca Neto, un ex stimato. 37 anni, svincolato dopo la parentesi al Botafogo, sarà oggetto di riflessioni da parte di Massara. Oppure Sergio Rico, che dopo il grave incidente a cavallo del 2023 ha seriamente rischiato la vita senza mai riuscire più a tornare ai livelli di un tempo. Candidati al momento poco convincenti, ma la sosta per le nazionali diraderà le nubi.