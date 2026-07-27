Social "No ball needed": le immagini social dell'allenamento mattutino della Fiorentina

vedi letture

La didascalia è chiara: "No ball needed". E accompagna le foto dell'allenamento di stamani della Fiorentina, immagini pubblicate sui canali social del club.

Al centro sportivo di Teddington, la squadra allenata da Fabio Grosso ha svolto lavori prettamente muscolari e atletici, con la prima parte d'allenamento in palestra e la seconda sul campo, ma sempre senza palla. Grosso vuole immettere più benzina possibile nelle gambe dei suoi, da capire invece se oggi pomeriggio, nella seduta che partirà alle ore 18 italiane, ci sarà spazio anche per esercitazioni tattiche.