Niente trasferta di Firenze per Joao Mario: ecco perché il dieci dell'Aek non può giocare

Fiorentina-Aek Atene sarà l'occasione di rivedere tante ex meteore della Serie A. Il portiere goleador Brignoli (a segno in uno storico Benevento-Milan del 2018), ma anche l'ex Lazio Strakosha, il Tucumano Pereyra e soprattutto Luka Jovic, uno che a Firenze non ha lasciato grandi ricordi. L'osservato speciale sarà il serbo, che dovrebbe guidare l'attacco dei gialloneri. Non ci sarà invece Joao Mario: il trequartista portoghese, protagonista di tre stagioni tutt'altro che indimenticabili all'Inter, ha firmato a settembre per l'Aek.

Il suo trasferimento definitivo è arrivato però dopo il 12 settembre, termine ultimo per presentare la lista Uefa, lista in cui non è stato quindi inserito. Il numero dieci dell'Aek, che negli ultimi anni si è rilanciato con un triennio da favola al Benfica, fino ai primi di settembre era un giocatore del Besiktas, con cui ha anche giocato i preliminari di Conference. Per giocare un'altra gara nella competizione Joao Mario dovrà aspettare febbraio: se l'Aek accederà alla prossima fase il trentaduenne potrà essere inserito nella nuova lista.