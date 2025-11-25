Di Michele sicuro a TMW: "La Fiorentina non lotterà per la salvezza"

L’ex attaccante tra le altre del Lecce, David Di Michele, ha parlato a TMW dei salentini, citando anche la Fiorentina: "Secondo me quest’anno il Lecce si è indebolito molto, ma mister Di Francesco sta facendo un grandissimo lavoro per quello che ha. Gli manca una punta che possa far gol alla Krstovic. Stulic, in questo momento, non è ancora un giocatore da campionato italiano, Camarda è un ragazzo interessantissimo, ma non è quello che può risolvere i problemi del Lecce.

Mi auguro e spero che la squadra si possa salvare il più velocemente possibile, anche se sarà una lotta dura, lunga e con tante squadre. La fortuna per il Lecce è che ci sono parecchie squadre in corsa, tolgo però la Fiorentina perché secondo me uscirà da quella situazione".