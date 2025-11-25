Serie A Women: Pinones-Arce squalificato un turno e multato. Sarà out per la Ternana
Il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Pinones-Arce è stato squalificato per una giornata e multato di mille euro a seguito dell’espulsione rimediata nel finale di gara contro la Juventus. Il coach sarà dunque out per la sfida casalinga contro la Ternana al Viola Park di domenica 7 dicembre prossimo. Così si legge sulla nota emessa dal giudice sportivo: “Squalifica per 1 giornata effettiva di gara ed € 1.000,00 di ammenda per PINONES ARCE PABLO JESUS per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in occasione della segnatura di una rete usciva dall’area tecnica e si dirigeva verso la panchina della squadra ospitante urlando con atteggiamento minaccioso, creando un clima di tensione, provocando così la reazione dell’allenatore avversario col quale veniva quasi a contatto fisico. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere”.
Squalificato per un turno e multato anche il suo omologo bianconero Max Canzi.
