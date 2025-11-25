Giudice sportivo, ammenda e diffida per la Fiorentina: sanzionati i cori a Vlahovic
Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha ufficializzato le decisioni relative alla dodicesima giornata di Serie A. Arriva un avvertimento importante per la Fiorentina: ammenda di € 20.000,00 e diffida per aver rivolto cori insultanti e discriminatori nei confronti dell'ex Dusan Vlahovic, azione che ha costretto l'Arbitro a interrompere la gara per due volte per circa quattro minuti. A questa va ad aggiungersi un'ulteriore ammenda di € 10.000,00 a causa di un lancio di fumogeni verso il settore occupato dai sostenitori bianconeri, al 49° del secondo tempo. Per quanto riguarda le ammonizioni è arrivata la seconda sanzione per Fabiano Parisi e per Nicolò Fagioli. Prima sanzione, invece per Rolando Mandragora.
Per quanto riguarda le sanzioni degli altri club, ammenda di € 12.000,00 per la Roma (lancio di fumogeni sul terreno di gioco e interruzione del gioco), ammenda di € 4.000,00 per il Como per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del primo tempo e ammenda di € 1.500,00 per il Parma (lancio di fumogeni).
