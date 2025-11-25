Pino Vitale: "Ferrari va 'arrestato' se non allunga il contratto a Fortini"

Pino Vitale: "Ferrari va 'arrestato' se non allunga il contratto a Fortini"FirenzeViola.it
Oggi alle 12:23Primo Piano
di Redazione FV

Il dirigente sportivo, Pino Vitale, si è così espresso su Niccolò Fortini a "Zona mista" in onda su RTV 38: "Se non gli è ancora stato allungato il contratto, i dirigenti viola sono da 'arrestare'. Domani dobbiamo mandargli la finanza e farli arrestare. Chi è che gestisce tutto, Ferrari? Va arrestato se non fa il contratto a Fortini". 