La Flop 11 della Serie A è 'dominata' dalla Fiorentina: quattro viola tra i peggiori
Nella Flop 11 della Serie A, la formazione 'peggiore' stilata da Tuttomercatoweb.com in base ai voti assegnati in queste prime dodici giornate di campionato, è un triste dominio viola. Sono quattro i calciatori della Fiorentina, la squadra che è più rappresentata in questa flop 11. In generale, una sola novità rispetto all'ultimo turno e riguarda il portiere. Il derby negativo è costato a Sommer l'ingresso nella formazione da incubo, prendendo il posto di Razvan Sava.
FLOP 11 (4-3-1-2): Yann Sommer - (Inter) 5.75; Dodo - (Fiorentina) 5.54; Marin Pongracic - (Fiorentina) 5.60; Abdoulaye Ndiaye - (Parma) 5.50; Nuno Tavares - (Lazio) 5.57; Marius Marin - (Pisa) 5.44; Cher Ndour - (Fiorentina) 5.43; Nicolò Fagioli - (Fiorentina) 5.44; Matteo Tramoni - (Pisa) 5.50; Jonathan David - (Juventus) 5.36; Lorenzo Colombo - (Genoa) 5.45
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
