Contro l'AEK un possibile protagonista a sorpresa: si scalda anche Richardson

Zero minuti in campionato. Zero minuti in Conference. Amir Richardson fino a questo momento è stato uno spettatore non pagante di tutte le partite della Fiorentina dopo la mancata cessione nel corso dell'ultimo mercato estivo. Il marocchino, acquistato nell'estate del 2024, dopo una stagione senza squilli, ha passato mesi in attesa di un addio che non è arrivato, per poi trasformarsi in un giocatore al limite del fuori rosa. Questo fino a che in panchina sedeva Stefano Pioli, con Paolo Vanoli la musica sembra essere cambiata.

Occasione AEK

Se il giocatore recuperato da Pioli poteva essere Sabiri, poi sparito dai radar dopo l'ultima presenza da subentrato contro il Bologna, quello che potrebbe recuperare Vanoli è proprio Richardson. L'attuale allenatore, stima molto Richardson e crede fortemente nella possibilità di rilanciarlo. È chiaro che dopo mesi di difficoltà, non sarà facile, ma un tentativo verrà fatto e la prima occasione potrebbe già arrivare contro l'AEK Atene giovedì sera.

Un investimento troppo caro

In fin dei conti, nessuno dei centrocampisti della rosa ha dimostrato fino a questo momento di essere inamovibile per meriti conquistati sul campo, quindi pare giusta l'idea del tecnico di provare a recuperare un altro uomo in mediana. Senza contare che, col mese di gennaio che si avvicina e col mercato alle porte, è giusto prima di cederlo a cuor leggero, capire se può essere utile alla causa. Dopo tutto la Fiorentina per lui ha investito 10 milioni di euro, un costo enorme e al momento impossibile da recuperare. Una delle speranze del club è che proprio Vanoli possa riuscire dove Palladino e Pioli non sono riusciti. A cominciare da una notte europea.

La fiducia di Vanoli

Difficile immaginarselo titolare, visto che dopo il ko di Mainz, la sfida interna contro i greci è comunque una gara che ha acquistato importanza ai fini della classifica di Conference, ma è molto probabile che a gara in corso Richardson possa ottenere i primi minuti della stagione. Vanoli lo ha citato già in più di un'occasione, mostrandogli anche grande e immediata vicinanza dopo la recente scomparsa del padre. Il centrocampista poi dovrà mostrare le qualità necessarie per far sì che un'occasione non si trasformi in un cameo stagionale. Dopo tutto Vanoli stesso ha spiegato che concederà occasioni a chiunque se la meriti, ma che poi spetta sempre al calciatore giocarsela fino in fondo.