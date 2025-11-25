Caressa sul rigore di Vlahovic: "L'intervento del Var è un po' tirato per i capelli"

vedi letture

Il noto giornalista, Fabio Caressa, ha commentato sul proprio canale YouTube la gara di sabato scorso tra Fiorentina e Juventus e terminata sul punteggio di 1-1. Ecco le sue parole: "Mandragora ha realizzato un gran goal, mostrando una grande continuità di rendimento in una stagione difficilissimo per la Fiorentina. Ora vedremo, ha preso un punto ma è ancora lì, deve scuotersi un po'. Kean si impegna tantissimo ma deve tornare a metterla dentro. Questi sono momenti che gli attaccanti vivono però è un grande trascinatore e avere uno come lui quando sei in una situazione di classifica come quella che ha la Fiorentina è fondamentale per tirarsi fuori".

E sul rigore tolto alla Juventus: "L'intervento del Var sul rigore dato a Vlahovic per me è un po' tirato per i capelli. Non si era sempre detto che in queste situazioni doveva decidere l'arbitro? Si, forse Doveri non vede la trettenuta iniziale, però così diventa moviola, ed strano perchè Rocchi era stato chiaro. Non è possibile che avvengano gli stessi errori e le cose cambino anche dopo che Rocchi ha parlato a proposito di episodi dubbi precedenti".