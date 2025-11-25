Ladri in casa di Jamie Vardy durante Cremonese-Roma: bottino da 100mila euro

vedi letture

Fine settimana da dimenticare per Jamie Vardy. Alla delusione del centravanti della Cremonese per il ko casalingo contro la Roma si è aggiunto un episodio ben più spiacevole: l’attaccante inglese è stato infatti derubato nella sua villa di Salò, sul lago di Garda. Il colpo sarebbe avvenuto mentre l’ex Leicester era impegnato allo stadio Zini contro i giallorossi: approfittando dell’assenza del calciatore e dei suoi familiari, almeno tre persone avrebbero forzato una finestra e messo a segno un blitz rapido e accuratamente pianificato.

Lo riporta Tuttomercatoweb.com: le prime valutazioni parlano di un bottino di circa centomila euro, composto da orologi di pregio, gioielli e denaro contante. Le indagini sono ora nelle mani dei carabinieri di Salò, che non escludono che il furto sia stato preparato nei dettagli. Gli investigatori sospettano infatti che i responsabili abbiano monitorato i movimenti del giocatore e dei parenti, certi che l’abitazione sarebbe rimasta vuota durante la gara del pomeriggio. Non si tratta di un episodio isolato nella zona. All’inizio di novembre, ad esempio, era stata svaligiata la casa dell’interista Alessandro Bastoni, a Castelli Calepio nel Bergamasco, mentre il difensore era impegnato in Champions League contro il Kairat Almaty.