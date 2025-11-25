Forfait-Gud, CorSport: "Perché non ha giocato contro la Juve?"

Il Corriere dello Sport - Stadio dedica ampio spazio ad Albert Gudmundsson, assente dai titolari della gara contro la Juventus. Il quotidiano si domanda il perché di questa estromissione. Questione di posizione? Troppo tempo che è a Firenze per non aver trovato ancora quella giusta, al di là dei compiti tattici assegnati dai vari allenatori che non potevano e non possono precludere la libertà d’azione a uno potenzialmente così decisivo.

Mancanza di personalità? Da escludere per quello che ha fatto al Genoa, per quello che fa in nazionale e anche per quello che ha fatto intravedere in viola. Poca intesa con in campo con gli altri? Abbastanza improbabile per la conoscenza del gruppo a cui ormai appartiene da quindici mesi e per le affinità con i compagni, Kean in primis. Forse gli servono un po’ di fiducia a scatola chiusa e un po’ di partite in fila.