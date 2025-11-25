Un miliardo per gli impianti, l'Arabia consolida legami con Fifa

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Sempre più saldo il legame tra l'Arabia Saudita e la Fifa. Secondo quanto riporta il Guardian, il massimo organo di governo del calcio mondiale ha annunciato la creazione di una partnership con un'agenzia governativa dell'Arabia Saudita, con un impegno fino a 1 miliardo di dollari (762 milioni di sterline) per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture calcistiche in tutto il mondo. La Fifa ha così firmato un memorandum d'intesa con il Fondo Saudita per lo Sviluppo che lo porterà a offrire prestiti scontati "per la costruzione e la ristrutturazione" di stadi e altre infrastrutture. In base all'accordo, la priorità per eventuali prestiti sarà data ai paesi in via di sviluppo. La Fifa ha precisato che la nuova partnership cercherà di "sostenere i governi nazionali nella progettazione, nel finanziamento e nella costruzione di moderni impianti multisportivi". "Molte delle nostre federazioni affiliate - ha aggiunto Il presidente della Fifa, Gianni Infantino spiegando che il finanziamento è necessario per costruire il tipo di stadi che consentirebbero ai paesi di organizzare tornei - hanno bisogno di ulteriore supporto per le infrastrutture necessarie per ospitare le competizioni. Questo accordo è un passo cruciale per garantire che le nostre federazioni affiliate alla Fifa dispongano delle strutture necessarie per rendere il calcio veramente globale".

L'accordo è solo l'ultimo tassello di una fiorente relazione tra Fifa e Arabia Saudita. Lo stato del Golfo ospiterà la Coppa del Mondo maschile nel 2034, mentre la sua compagnia petrolifera statale, Aramco, è diventata un "partner mondiale importante" della Fifa lo scorso anno con un accordo quadriennale. Il Fondo Pubblico di Investimento Saudita (Pif), nel frattempo, è stato partner ufficiale della Coppa del Mondo per Club di quest'estate, mentre la sua società spin-off, Surj Sport Investment, ha acquisito una quota di 1 miliardo di dollari nella piattaforma di streaming Dazn, dopo aver pagato a sua volta un miliardo di dollari per acquisire i diritti globali esclusivi della Coppa del Mondo per Club. La scorsa settimana, quando una delegazione saudita si è recata a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Infantino faceva parte del gruppo che ha accompagnato il principe ereditario Mohammed bin Salman alla Casa Bianca. (ANSA).