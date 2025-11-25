FirenzeViola Un poker di problemi di risolvere, per Vanoli in campo ma pure per Goretti sul mercato

Bottino magro quello raccolto da Vanoli e i suoi, eppure di questi tempi due punti possono rappresentare il segnale che serviva. Insomma per la Fiorentina di questo momento è più importante non perdere che trovare la prima vittoria, emblema di un’emergenza inaspettata e dai contorni più che preoccupanti. Poker di problemi Così a margine di quanto l’allenatore possa già esser riuscito a fare, anche in termini psicologici, restano le difficoltà di una squadra che oggi mostra soprattutto difetti strutturali, e che fatica (parecchio) a trovarne le rispettive soluzioni.

Almeno 4 gli ingranaggi difettosi fino a questo momento: una difesa troppo ballerina, una regia senza interpreti efficaci (che si tratti di Fagioli o Nicolussi Caviglia) corsie esterne rivedibili (soprattutto la destra) e un attacco a due punte che fino ad ora, almeno nei numeri, non ha reso. In uno scenario del genere è chiaro che Vanoli avrà bisogno di un certo tempo per intervenire sul piano del gioco e pure per sperimentare varianti tattiche al 3-5-2 che fin qui non è stato toccato.

Così paradossalmente sul banco degli imputati ci finisce un mercato estivo battezzato positivamente un po’ da tutti ma mai così poco. Perché in difesa già la sostituzione diconaveva lasciato qualche dubbio, perché in mezzo al campo gli arrivi di, oltre a quello più datato di, a tutt’oggi non fanno la differenza e perché la davanti, nel frattempo,sembra non aver più il tocco magico sotto porta.Tutto questo per dire che oltre a un’inversione di tendenza nei risultati che c’è da augurarsi possa esserad avviare servirà intervenire aanche per risistemare più di una contraddizione presente in rosa. Magari aggiungendo unrapido a un reparto nel qualepotrebbero essere comunque seguiti da altri club e certamente individuando un centrocampista che possa alzare il tasso qualitativo e caratteriale di tutto il reparto. Perché la Fiorentina di oggi che mostra tutti i suoi limiti ha sì bisogno di una