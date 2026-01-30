Niente Fiorentina per Diogo Leite? Lazio pronta a chiudere per il portoghese

La Lazio accelera per Diogo Leite. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il club biancoceleste è molto vicino alla chiusura per il difensore centrale portoghese dell’Union Berlino, a lungo accostato anche alla Fiorentina in questo mercato invernale. Operazione da 2,5 milioni di euro con la società tedesca per il classe 1999, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Resta ancora da trovare l’intesa con il giocatore, ma tra i club si lavora per chiudere già in giornata.