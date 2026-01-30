Niente Fiorentina per Diogo Leite? Lazio pronta a chiudere per il portoghese
FirenzeViola.it
La Lazio accelera per Diogo Leite. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il club biancoceleste è molto vicino alla chiusura per il difensore centrale portoghese dell’Union Berlino, a lungo accostato anche alla Fiorentina in questo mercato invernale. Operazione da 2,5 milioni di euro con la società tedesca per il classe 1999, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Resta ancora da trovare l’intesa con il giocatore, ma tra i club si lavora per chiudere già in giornata.
Pubblicità
News
Serve una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una voltadi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Serve una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una volta
2 La conclusione del mercato è vicina, mancano un difensore e un mediano... Un ritardo che stride con la salvezza
Copertina
Luca CalamaiSiamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com