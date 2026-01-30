Di Napoli sulla sfida contro i partenopei: "La Viola potrebbe vincere con chiunque"

Di Napoli sulla sfida contro i partenopei: "La Viola potrebbe vincere con chiunque"FirenzeViola.it
© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 19:08News
di Redazione FV

L'ex attaccante, tra le altre, di Inter, Napoli, Messina e Salernitana, Arturo Di Napoli ha parlato a TMW Radio nel corso di Maracanà per presentare la delicatissima sfida di domani tra il Napoli di Conte e la Fiorentina di Vanoli: "E' una sfida delicata perché si può complicare il cammino per entrambe le squadre. La Fiorentina può far risultato contro chiunque, ma lo ha fatto raramente quest'anno e non si capisce come possa essere così in basso. Il Napoli deve riscattare la partita col Chelsea. Se non vince, ovvio che il discorso diventa complicato, quantomeno quello Scudetto".