Ag. Vanoli: "Il lavoro che Paolo sta facendo non è solo tattico. La società ha fiducia in lui"

vedi letture

Andrea D'Amico, procuratore tra gli altri anche dell'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Kiss Kiss sul percorso che sta avendo a Firenze il suo assistito: "Le contingenze non sono delle contingenze positive però è anche vero che adesso comunque con l’arrivo di Paratici sono arrivati dei giocatori nuovi. La psicologia di gruppo è completamente diversa e quindi succede anche nel calcio. Quindi il lavoro di Paolo non è solo quello di trovare soluzioni tattiche, atletiche che già hanno trovato, ma soprattutto anche di entrare nella mente dei giocatori.

La società ha inoltre rafforzato la squadra con nuovi acquisti e ha dato fiducia a Vanoli, considerato un allenatore tosto e preparato. La speranza è che la Fiorentina possa risollevarsi e affrontare con successo le prossime sfide, a partire dalla partita contro il Napoli".