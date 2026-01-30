Braglia: "La viola è messa male. Ha le maggiori possibilità di retrocedere"
L'ex portiere di Genoa e Milan, Simone Braglia è stato ospite ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà parlando anche della sfida del Maradona tra Napoli e Fiorentina: "Nelle difficoltà ha sempre saputo tirare fuori la prestazione. Vedo malissimo la Fiorentina, che non è abituata a lottare per certe posizioni. Vedo una Viola che rischia tanto, è quella che ha maggiori possibilità di retrocessione ora".
