Gregucci su Martinelli: "È giovane e ha qualità, ma deve guadagnarsi il posto"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:31News
L'allenatore della Sampdoria, Angelo Gregucci in vista della partita di campionato (Serie B) contro lo Spezia ha parlato anche di Tommaso Martinelli, portiere in prestito dalla Fiorentina: "Io cerco sempre di mettere in campo l'undici migliore, valutando chi a mio avviso può dare il suo contributo e questo vale anche per i portieri. Tommaso è un ragazzo giovane che ha qualità, ma dovrà allenarsi bene per guadagnarsi il posto. Questo vale per tutti, alla Sampdoria cerchiamo di applicare una proposta di allenamento che serva proprio a scegliere i titolari della partita".