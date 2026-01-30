Gregucci su Martinelli: "È giovane e ha qualità, ma deve guadagnarsi il posto"
L'allenatore della Sampdoria, Angelo Gregucci in vista della partita di campionato (Serie B) contro lo Spezia ha parlato anche di Tommaso Martinelli, portiere in prestito dalla Fiorentina: "Io cerco sempre di mettere in campo l'undici migliore, valutando chi a mio avviso può dare il suo contributo e questo vale anche per i portieri. Tommaso è un ragazzo giovane che ha qualità, ma dovrà allenarsi bene per guadagnarsi il posto. Questo vale per tutti, alla Sampdoria cerchiamo di applicare una proposta di allenamento che serva proprio a scegliere i titolari della partita".
