Niente Fiorentina per Calvert-Lewin: ha firmato col Leeds fino al 2028

di Pietro Lazzerini

Dominic Calvert-Lewin non giocherà con la Fiorentina. Da ieri sera infatti è un nuovo giocatore del Leeds. L'ex attaccante dell'Everton, svincolato dopo l'esperienza di Liverpool, ha firmato un accordo fino al 2028 con il Leeds, club neo promosso in Premier League. 

