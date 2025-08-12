Niente Comuzzo per il Milan, iniziate le visite mediche di De Winter: il video

Oggi alle 16:13
Redazione FV

Koni De Winter è arrivato a Milano per effettuare le visite mediche con il Milan. Il difensore, scelto dai rossoneri dopo il no della Fiorentina per Pietro Comuzzo, verrà acquistato dai rossoneri per 20 milioni comprensivi di bonus, arrivando alla corte di Massimiliano Allegri dopo la cessione di Thiaw.

Di seguito il video del giocatore arrivato alla clinica La Madonnina di Milano:  