Nicolussi Caviglia posa con la maglia numero 14 al Viola Park: le immagini
Hans Nicolussi Caviglia è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina (Qui le sue prime parole in maglia viola). Il centrocampista valdostano arriva dal Venezia con la formula del prestito oneroso, a 1 milione di Euro, con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento del 50% delle presenze del calciatore in maglia viola fissato a 7 milioni. L'ex Juventus ha scelto la maglia numero 14.
Queste le immagini postate sui propri canali social dalla Fiorentina del regista classe 2000 che posa con la maglia gigliata:
