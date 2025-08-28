Nicolussi Caviglia, ci siamo: incontro in corso Fiorentina-Venezia

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:25News
di Redazione FV

E' iniziato l'incontro anticipato da FirenzeViola tra Fiorentina e Venezia per chiudere l'arrivo in viola di Hans Nicolussi Caviglia, come racconta SkySport. Come già detto la Fiorentina proporrà al Venezia un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato per una cifra di 6-7 milioni di euro, formula che verrebbe incontro alle esigenze dei lagunari che avevano rifiutato la strada che portava al semplice prestito con diritto. 