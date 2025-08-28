Calciomercato
Si muove il mercato intorno a Ikonè: due offerte sul tavolo della Fiorentina
FirenzeViola.it
Si muove il mercato intorno a Jonathan Ikoné, giocatore di proprietà della Fiorentina che si è allenato da fuori rosa per tutto il corso dell'estate. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbero due le proposte ricevute dai viola negli ultimi giorni, una dagli inglesi del Southampton e una dai turchi del Rizespor.
Entrambi stanno trattando per un'acquisizione a titolo definitivo sulla base di circa 4 milioni di euro di esborso totale. Al momento sarebbero gli inglesi che militano in Championship dopo la retrocessione dello scorso anno, ad essere in vantaggio per l'acquisto dell'attaccante francese.
