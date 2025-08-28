Ferrari a Sky: "Comuzzo sereno. Lindelof e Nicolussi? Due profili validi"

vedi letture

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto ai microfoni di SkySport nel prepartita dei preliminari di ritorno di Conference League tra i viola e il Polissya. Queste le sue parole a partire dalla situazione di Comuzzo: "Comuzzo gioca. Un ragazzo di quell'età che ha la serenità di dire all'allenatore che è pronto per giocare nonostante le pressioni è tanta roba".

Come sta la squadra?

"E' un passaggio che dobbiamo assolutamente fare. Il mister e i ragazzi sono stati concentrati tutta la settimana e non devono prendere minimamente sottogamba l'impegno. Dobbiamo chiudere assolutamente il passaggio del turno".

Chi è più vicino alla Fiorentina tra Lindelof e Nicolussi Caviglia?

"Questa sera dobbiamo pensare a questa gara. Sono due profili validi che giocano in due ruoli che ci interessano però pensiamo alla gara e poi in questi ultimi giorni di mercato vedremo".