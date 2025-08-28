Conference League, tutte le gare in programma: alle 18:00 il Crystal Palace
Tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi si chiudono i play-off di Conference League con le sfide di ritorno di quest'ultimo turno preliminare. La Fiorentina, dopo il 3-0 della gara di andata, sfiderà alle 20:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia gli ucraini del Polissya. Prima dei viola toccherà al Crystal Palace alle 18:00 contro i norvegesi del Fredrikstad (1-0 per i londinesi all'andata). Gli spagnoli del Rayo Vallecano invece sfideranno all'Estadio de Vallecas i bielorussi del Neman alle 20:00. Ieri sera invece lo Sparta Praga si è qualificato alla fase successiva ai danni del Riga pur perdendo 1-0 (all'andata aveva invece vinto 2-0). Di seguito il programma con tutte le gare di ritorno dei preliminari di Conference League:
Conference League
18:00 Fredrikstad (Nor) - Crystal Palace (Eng) (andata 0-1)
18:00 Noah (Arm) - O. Ljubljana (Slo) (4-1)
18:00 Omonia (Cyp) - Wolfsberger (Aut) (1-2)
19:00 Besiktas (Tur) - Lausanne (Sui) (1-1)
19:00 RFS (Lat) - Hamrun (Mlt) (0-1)
19:00 SK Rapid (Aut) - Győr (Hun) (1-2)
19:30 Alkmaar (Ned) - Levski (Bul) (2-0)
19:30 CFR Cluj (Rou) - Hacken (Swe) (2-7)
19:30 Univ. Craiova (Rou) - Basaksehir (Tur) (2-1)
20:00 AEK (Gre) - Anderlecht (Bel) (1-1)
20:00 Arda (Bul) - Rakow (Pol) (0-1)
20:00 Brondby (Den) - Strasburgo (Fra) (0-0)
20:00 Differdange (Lux) - Drita (Kos) (1-2)
20:00 Fiorentina (Ita) - Polissya Zhytomyr (Ukr) (3-0)
20:00 Ostrava (Cze) - Celje (Slo) (0-1)
20:00 Vallecano (Esp) - Neman (Blr) (1-0)
20:45 Din. Tirana (Alb) - Jagiellonia (Pol) (0-3)
20:45 Linfield (Nir) - Shelbourne (Irl) (1-3)
21:00 Legia (Pol) - Hibernian (Sco) (2-1)
21:00 Magonza (Ger) - Rosenborg (Nor) (1-2)
21:00 Servette (Sui) - Shakhtar (Ukr) (1-1)
21:00 Shamrock Rovers (Irl) - Santa Clara (Por) (2-1)
21:00 Virtus (San) - Breidablik (Ice) (1-2)
