Il Milan avrà il suo nuovo attaccante, tutto fatto per l'arrivo di Nkunku
FirenzeViola.it
Il Milan è ad un passo dal suo nuovo attaccante. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com infatti il club rossonero sarebbe ad un passo da concludere l'acquisto di Christopher Nkunku del Chelsea. Le cifre dell'operazione che potrebbe portare in Italia il classe 1997 sono intorno ai 40 milioni di Euro. Per l'ex Lipsia invece pronto un quadriennale da 5 milioni di euro a stagione. Al di là della trattativa per Nkunku il Diavolo sta continuando a tenere aperta anche la pista che porta ad Artem Dovbyk della Roma.
