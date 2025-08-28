Fiorentina-Polissya, le formazioni ufficiali, davanti Dzeko con Ndour e Fazzini. Viti e Marì in difesa
Alle 20 al Mapei di Reggio Emilia (per l'indisponibilità del Franchi) gara di ritorno dei playoff di Conference tra Fiorentina e Polissya. I viola sono forti del 3-0 dell'andata in Slovacchia e Pioli prova a cambiare qualcosa rispetto al precedente undici di Conference (confermato anche in campionato), oltre all'assenza per squalifica di Moise Kean in Europa. In difesa spazio a Marì al centro e Viti a sinistra, a centrocampo fuori Gosens e Sohm, giocano Mandragora e Parisi. Al posto di Gudmundsson c'è Fazzini. Ecco le formazioni ufficiali:
Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Parisi; Fazzini, Ndour; Dzeko. A disp. Martinelli, Lezzerini, Sabiri, Pongracic, Ranieri, Richardson, Gosens, Fortini, Gudmundsson, Kouadio, Braschi, Sohm. Allenatore: Stefano Pioli
Polissya (4-3-3): Kudryk, Kravchenko, Chobotenko, Sarapii, Mykhailichenko; Talles Costa, Babenko, Andriyevskiy; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. A disposizione: Volynets, Ulihanets, Beskorovainyi, Lednev, Joao Vialle, Karaman, André Gonçalves, Mykytiuk, Korniichuck, Haiduchyk. Allenatore Ruslan Rotan
