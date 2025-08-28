FirenzeViola

Fiorentina-Polissya 0-1, Comuzzo e De Gea pasticciano e Nazarenko segna

di Samuele Fontanelli

Pronti via e la Fiorentina va subito in svantaggio. Dopo 2 minuti di gioco il Polissya è avanti a Reggio Emilia grazie alla rete di Nazarenko. L'esterno ucraino ha sfruttato al meglio un erroraccio di Comuzzo che stoppa male il pallone da ultimo uomo girato verso la propria porta. Un errore quello del classe 2005 a cui partecipa anche De Gea che non si capisce con il centrale friulano uscendo senza che Comuzzo gli lasci il pallone. Ne approfitta Nazarenko che a porta sguarnita appoggia il pallone in rete. Polissya in vantaggio 1-0.